Ярославль, 7 марта, 2018, 11:02 — ИА Регнум. История об избирательном подходе к формированию схемы размещения рекламных конструкций в городе Ярославле и роли в этом процессе депутата муниципалитета Дмитрия Кузьмина получила неожиданное продолжение.

Рекламная конструкция агентства «Два слона» в Ярославле

Как сообщало ранее ИА REGNUM, при обсуждении вопроса в представительном органе власти депутат Кузьмин предложил поправку, предлагающую исключить часть новых мест для рекламных конструкций из подготовленного мэрией Ярославля проекта. Свою позицию Дмитрий Кузьмин объяснил заботой о городском бюджете. По его словам, мэрия хотела внести в схему новые места для рекламных конструкций на частных территориях, а могла бы «придумать» рекламные места рядом, на муниципальных землях, а право размещения рекламы продать на аукционе и заработать дополнительные деньги в бюджет. То есть депутат Кузьмин заботится об интересах города и бюджета.

Однако, оказывается, народный избранник слукавил. В своей поправке Дмитрий Кузьмин предложил исключить из списка новых рекламных мест только рекламные места, заявки на которые подавали его конкуренты — агентство «Наружка» и рекламное агентство «Дрим», сохранив в проекте все места, заявки на которые подало рекламное агентство «Два слона», собственником которого он является.

Примечательно, что действия Кузьмина не одобрили его коллеги, которые и рассказали детали корреспонденту ИА REGNUM. На предварительном обсуждении вопроса депутаты муниципалитета не поддержали предложения депутата-бизнесмена, понимая, что «это не справедливо». Но представители мэрии неожиданно изменили свою позицию и согласились с поправкой Кузьмина. По словам одного из народных избранников, это произошло после визита автора поправки к мэру Ярославля Владимиру Слепцову, с которым у Кузьмина давние дружеские отношения.

В итоге ссориться с градоначальником депутаты не захотели и поправку приняли, хотя и не единогласно.

В рекламном агентстве «Дрим» от комментариев ситуации отказались, а вот директор «Наружки» Александр Кубасов написал заявление в прокуратуру. Интересно, какую позицию займут блюстители закона? Возможны ли в Ярославле столь вопиющие факты лоббирования своих бизнес-интересов со стороны депутата? Или, если ты друг мэра, то всё можно?