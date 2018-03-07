Санкт-Петербург, 7 марта, 2018, 11:02 — ИА Регнум. Депутаты петербургского парламента отказались возложить на городской бюджет обязательства по капитальному ремонту домов, нуждавшихся в этом еще до массовой приватизации жилья. Соответствующий законопроект предложила фракция «Яблоко», но инициативу поддержали лишь 10 депутатов из 50-ти, передает 7 марта корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Ул. Садовая, 61 (Санкт-Петербург)

Авторы документа напомнили, что после введения нового порядка оплаты капремонта в 2014 году государство фактически отказалось от своего обещания отремонтировать те дома, которые попали в первую волну приватизации.

«Расходы на ремонт этих домов переложили на плечи граждан. Многие из таких домов находятся в историческом центре Петербурга. Мы посчитали: в этих домах для того, чтобы собрать деньги на капремонт, надо собирать их от 30 до 50 лет. Жителей этих домов ставят перед выбором: собирать дополнительные средства, как правило, непосильные, смотреть, как состояние дома ухудшается с угрозой доведения до аварийности и расселения, или переезжать», — сказал депутат Борис Вишневский.

Его законопроект предусматривает капитальный ремонт тех домов, которые нуждались в нем до начала приватизации жилья, за счет бюджета Санкт-Петербурга. Причем, пока город не отремонтирует эти дома, жители освобождались бы от взносов за капремонт.

Тем не менее, лишь 10 депутатов Законодательного собрания сочли возможным переложить такие траты на плечи городского бюджета.

Как сообщили 6 марта в Фонде капремонта Санкт-Петербурга, общая сумма взносов от владельцев жилья и нежилых помещений в многоквартирных домах, начиная с ноября 2014 года, составила 11 миллиардов 17 миллионов рублей. Собираемость взносов в Петербурге составляет по итогам 2017 года около 93%.

В 2017 году на капремонт собрано 4 миллиарда 145 миллионов рублей взносов. В прошлом году, в зависимости от типа многоквартирного дома, платежи составляли от 3 до 4 рублей за 1 кв. метр. В 2018 году по решению Смольного повышения тарифа не будет.