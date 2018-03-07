Хабаровск, 7 марта, 2018, 10:55 — ИА Регнум. В Хабаровском крае прошли учения пилотов авиационного соединения армейской авиации Восточного военного округа. Экипажи вертолётов Ка-52 «Аллигатор» и Ми-8АМТШ отрабатывали удары неуправляемыми ракетами и бомбами по малоразмерным наземным целям.

Mil.ru Вертолёт Ка-52 «Аллигатор»

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Напомним, первые в новом году учебно-тренировочные полеты молодых лётчиков соединения армейской авиации Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, состоялись сразу после новогодних каникул в январе 2018 года. Под руководством опытных инструкторов пилоты вертолётов Ка-52 «Аллигатор» отработали задачи по взлету и посадке, зависанию на определенной высоте, элементы легкого пилотажа (развороты, спирали, подъемы и спуски), а также выполнили полёты в заданный район.

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В общей сложности молодые летчики провели в небе более 100 часов, в том числе в темное время суток с использованием специальных очков ночного видения.

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Также лётно-тактическое учение с экипажами армейской авиации ВВО состоялось в Хабаровском крае в конце января 2018 года. При выполнении совместных заданий пилоты ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» отработали боевое сопровождение и огневую поддержку вертолётов Ми-8АМТШ «Терминатор», выполняющих условную эвакуацию разведгрупп из точки сбора в тылу «противника». Помимо этого, пилоты вертолетов Ка-52 отработали элементы сложного пилотажа, имитирующие ведение воздушного боя на малых высотах, а также уход из-под удара условного противника.