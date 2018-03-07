Ярославль, 7 марта, 2018, 10:43 — ИА Регнум. Мэр Ярославля подписал постановление о создании муниципального казенного учреждения «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мэрия Ярославля

Основной целью его деятельности является «формирование единой городской политики в сфере рекламы, размещение наружной информации, художественного, в том числе праздничного, оформления города, проведение торгов при размещении рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности, торгов на право размещения нестационарных торговых объектов и объектов сферы услуг в области досуга».

Подчиняться МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» будет заместителю мэра города Ярославля по вопросам социально-экономического развития города.

В штате Агентства значатся 20 человек.

Напомним, в начале этого года муниципалитет принял решение об упразднении двух структур: комитета по рекламе, наружной информации и оформлению города и департамента организации строительства.

Делалось это «в связи с необходимостью приведения расходов на содержание органов городского самоуправления в соответствии с предельным нормативом, установленным постановлением регионального правительства». Кроме того, как уже сообщало ИА REGNUM, полномочия в сфере рекламы перешли на уровень региона, а значит, комитет по рекламе мэрии фактически лишился основной работы.