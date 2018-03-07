Рыбинск, Ярославская область, 7 марта, 2018, 10:15 — ИА Регнум. В Ярославской области администрация Рыбинска заказала обследование двух жилых домов на улице Щепкина, где появились трещины снаружи и внутри зданий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации.

Http://rybinsk.ru После схода снега проведут исследование грунта

Как поясняют в городской администрации, оба дома построены в 2012 году по программе расселения ветхого и аварийного жилья. По словам жителей, небольшие трещины появились сразу. Управляющая компания взяла их на контроль, были установлены сигнальные маяки. Коммунальщики считают, что ничего страшного не происходит, трещины — следствие естественного процесса «усадки» новых домов. Тем не менее, жители встревожены, так как стали появляться новые трещины, что, в конце концов, обеспокоило и управляющую организацию.

Дома новые, дают усадку и появления мелких повреждений — это естественный процесс. Нет ни одного здания, где после окончания строительных работ не появляются трещины по штукатурке и покраске. Мы установили контрольные маяки и следили за их характером в течение пяти лет. Трещины не растут, но появляются новые, что служит причиной беспокойства и у жителей, и у нас как обслуживающей организации», — сказал заместитель директора «Рыбинской управляющей компании» Александр Божок.

7 марта в домах №29А и 29Б побывала выездная комиссия, куда вошли заместитель главы по городскому хозяйству Алексей Рябченков, начальник управления строительства Георгий Киреев, представители управляющей компании. Вместе с жителями они осмотрели фасады домов, подъезды, квартиры, где повреждения наиболее заметны.

Как пояснил руководитель управления строительства Георгий Киреев, повреждения могут быть вызваны разными причинами — от трещин верхнего слоя штукатурки до конструктивных нагрузок. Чтобы специалисты располагали достоверной официальной информацией, из бюджета города выделены средства на проведение комплексного обследования зданий. Он пояснил, что идет заключение контракта с подрядной организацией, которая может провести этот вид работ. После схода снега будет проведено исследование грунта, чтобы определиться с несущими способностями, и работы по изучению конструктива здания.

Гарантийные обязательства подрядчика закончились в 2017 году. Работы вела московская компания по пилотному проекту. Если исследование дома подтвердит нарушения, допущенные при строительстве, это станет основанием для принятия следующих мер.

Мы тесно взаимодействуем с жителями, выезжаем на их обращения. Визуально проблема требует особого контроля и внимания, но, чтобы оценить риски, необходимо заключение специализированной организации. После этого комиссия примет решение. Могут иметь место иски к застройщику, но нужны документально подтвержденные основания. Если кто-то из жильцов опасается за собственную безопасность, то мы готовы до окончания исследований предоставить маневренный жилой фонд», — предложил временную альтернативу Алексей Рябченков, заместитель главы администрации по городскому хозяйству.

От переезда жители отказались. Официальное заключение должно быть готово в мае.