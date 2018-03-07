Тутаев, Ярославская область, 7 марта, 2018, 09:54 — ИА Регнум. На борту самолета Ан-26, который 6 марта разбился при заходе на посадку на сирийском аэродроме Хмеймим, находился житель Ярославской области — младший сержант контрактной службы Александр Бырылов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Губернатор Ярославской области выразил соболезнование семье погибшего

Мать Александра — Тамара Александровна Бырылова — проживает в Тутаеве. Сейчас у нее находятся представители ВМФ с места службы, глава администрации Тутаевского района и военком Тутаевского района. Как сообщают в правительстве Ярославской области, при необходимости женщину доставят в аэропорт Туношна, откуда она сможет вылететь на опознание тела.

Губернатор Дмитрий Миронов выразил свои соболезнования родным и близким Александра Бырылова, а также распорядился оказать материальную помощь семье погибшего военнослужащего.

В Минобороны официально заявили, что среди погибших при крушении самолета были генерал-майор и 26 офицеров, передает ТАСС. По данным Минобороны, на борту самолета помимо них находились прапорщики и военнослужащие контрактной службы, гражданских на борту не было.