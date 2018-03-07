Иркутск, 7 марта, 2018, 09:48 — ИА Регнум. В ужасную ситуацию попали дольщики застройщика «Базис-Строй» в Иркутске: несколько семей вынужденно живут в недостроенном высотном доме на бульваре Рябикова, возведение которого было начато в 2006 году. Вернее сказать — выживают, судя по репортажу, подготовленному иркутскими коллегами из irk.ru.

Www.irk.ru Брошенная стройка на бульваре Рябикова в Иркутске

«Когда застройщик дом бросил, здесь не было ни воды, ни электричества, ни тепла. А все квартиры были с дверьми-решетками. После того как охрану стройплощадки убрали, их вскрыли и все разворовали. Позднее в свою квартиру мы поставили уже входную дверь, так поступили многие. Пустующие помещения остались с решетками. Какие-то закрыты пенопластом, чтобы тепло не уходило», — пояснил один из первых «переселенцев» дома — Марат.

По его словам, всего в двух блок-секциях проживают 20 семей: кто-то въехал в 2017 году, но есть и те, кто живет здесь несколько лет, так как деваться им некуда.

К подъезду второй блок-секции ведут самодельные деревянные ступеньки. Недавно жильцы самостоятельно сделали ремонт: подмазали, освежили, свет провели. Лифта нет. Охрану убрали через два года после того, как стройка встала. Появились мародеры, так как в доме еще никто не жил.

Www.irk.ru К подъезду второй блок-секции недостроенного дома на бульваре Рябикова в Иркутске ведут самодельные деревянные ступеньки

«Все внутренние коммуникации разграбили: радиаторы, медные трубы; проводку всю раскурочили, что можно было — вынесли», — поясняет Марат.

Достраивать своими силами дольщики начали в 2010 году. Заинтересованных в скорейшем переезде оказалось немного — чуть больше 20 семей из 76 (две блок-секции). Они смогли скинуться по 200 тысяч рублей. На собранные деньги смонтировали тепловой узел, сделали отопление и канализацию.

К слову сказать, тогда «Базис-Строй» продолжал свое существование, только перестал вкладываться в объект. Застройщик признан банкротом в августе 2017 года. Жильцы не понимают, куда смотрел стройнадзор в то время и почему не предприняли меры по защите их прав, хотя они не раз обращались в контролирующий орган.

Сейчас жильцы собирают около 150−200 тысяч рублей в месяц. И это только для уплаты текущих коммунальных платежей и долгов по теплу за прошлые годы. А нужны ведь еще дополнительные средства на достройку дома. Но проблемы жильцов не ограничиваются только этим. Их беспокоит, что администрация Свердловского округа пытается возложить на дольщиков ответственность и выносит предупреждения за ненадлежащий надсмотр за третьей блок-секцией и прилегающей территорией. Мол, там собираются дети, распивают спиртные напитки, мусорят.

«Но мы не можем две блок-секции содержать, а они с нас спрашивают еще и содержание территории вокруг третьей. У нас нет денег на охрану этой территории», — поясняют дольщики.

Www.irk.ru Брошенная стройка на бульваре Рябикова в Иркутске

Интересно, что и в дорожной карте по решению проблем дольщиков этот дом никак не обозначен. Хотя по закону на ней должна быть отражена информация о текущем состоянии объекта и сроках завершения его строительства. Видимо, власти предпочли забыть о недострое и дольщиках, которым приходится жить в таких условиях.

Напомним, в начале 2017 г. в Иркутской области числилось 15 «проблемных» объектов долевого строительства — 1124 «обманутых» дольщика. Но работа правительства Иркутской области и иных органов помогла вывести из числа «проблемных» только два объекта долевого строительства. Восстановлены жилищные права 82 граждан и членов их семей.