Москва, 7 марта, 2018, 09:18 — ИА Регнум. В начале торгов 6 марта котировки Brent развивали восходящий импульс и плавно поднялись выше отметки $66, достижение которой сработало как сигнал к фиксации прибыли, в пользу которой сложились условия на мировых рынках. В итоге актив вернулся к уровням открытия в районе $65,50, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Покупки Brent, предшествовавшие откату, были во многом обусловлены возобновлением распродаж доллара, который не успевает переваривать спекуляции на тему действий Трампа и разжигания торговой войны.

Однако в ситуацию вмешались обстоятельства, которые перевесили этот фактор и заставили цены вернуть заработанное», — отметил эксперт.

Во второй половине дня, особенно в ходе нью-йоркской сессии, настроения мировых инвесторов резко ухудшились. Советник президента США, который выступает против введения пошлин на ввоз стали и алюминия, решил уйти в отставку, что вернуло на рынки опасения относительно торговой войны и повлекло фиксацию прибыли в сегменте рисковых активов, к коим относится нефть.

«Под занавес торгов негатива добавил неоднозначный отчет API, который усилил нервозность трейдеров в ожидании сегодняшнего официального отчета. Данные указали на резкое увеличение запасов сырой нефти в США на прошлой неделе — сразу на 5,6 млн баррелей», — напомнил Мащенко.

При этом негативное влияние отчета частично сгладило сокращение запасов бензина на 4,5 млн баррелей. После таких цифр интересно будет пронаблюдать, что принесет релиз от минэнерго США. Если рост запасов подтвердится на столь высоком уровне, а добыча снова увеличится, распродажи Brent ускорятся, особенно в условиях бегства от рисков.

«В краткосрочной перспективе Brent снова рискует уйти под отметку $65 и протестировать 20-дневную скользящую среднюю в районе $64,85, что откроет путь к минимумам в области $64.

Если же статистика от минэнерго окажется не такой ужасающей, давление на котировки ослабнет, но в условиях падения мировых рынков, возобновления роста цен ждать не стоит», — полагает эксперт.

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