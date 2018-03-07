Москва, 7 марта, 2018, 09:11 — ИА Регнум. Пилоты пассажирского Ан-148, который потерпел крушение в Московской области, не поняли, что происходит, сообщает «Пятый канал» со ссылкой на летчика Александра Романова.

topwar.ru АН-148

По его словам, пилоты не понимали, что происходит в кабине. Они не должны были действовать так, как действовали — уводили самолет вниз вместо того, чтобы набрать высоту.

«Что на самом деле было, гадать не хочу. Судя по записи, люди не поняли, что у них происходит», — сказал пилот.

Романов предположил, что могли быть и стресс и паника, однако нельзя исключать и непрофессионализм. Также возможно, что пилоты были в состоянии хронической усталости.

«Непрофессионализм ребят, они не должны были так действовать», — предположил Романов.

Ранее телеканал «78» распространил расшифровку переговоров пилотов Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» накануне крушения. Росавиация сообщила о некоторых неточностях в опубликованной расшифровке, однако подлинность информации ведомство не опровергло.

Напомним, самолет Ан-148, выполнявший рейс Москва-Орск, потерпел крушение 11 февраля. Погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

По данным Межгосударственного авиационного комитета (МАК), наиболее вероятной причиной крушения является обледенение датчиков воздушной скорости самолета. Прибор выдавал неверные показания и пилоты были введены в заблуждение.