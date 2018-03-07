Вашингтон, 7 марта, 2018, 08:46 — ИА Регнум. В атмосфере планеты WASP-39b, находящейся в системе звезды, расположенной на расстоянии 700 световых лет от Солнечной системы, обнаружены следы воды. Об этом сообщил 6 марта портал Space.com.

333v.ru Космос

Гигантская планета в своей атмосфере содержит в три раза больше воды, чем Сатурн. По словам сотрудников NASA, такое количество воды в атмосфере WASP-39b удивительно — ведь небесное тело расположено примерно в 20 раз ближе к звезде, чем Земля — к Солнцу.

Открытая в 2011 году планета развёрнута к своей звезде лишь одним полушарием и температура на «освещённом» полушарии достигает 777 °C. Атмосферные потоки нагретых газов переносят тепло на «холодное» полушарие и именно там астрономы и обнаружили водяные пары.

По версии астрономов, это значит, что небесное тело первоначально сформировалось на удалении от звезды, а лишь затем приблизилось к светилу. По словам исследователей, изучение планет вне Солнечной системы позволяет понять, что механизмы их зарождения более сложны, чем считалось ранее.

Отмечается, что после 2019 года, когда на орбите приступит к работе телескоп James Webb, о планете WASP-39b удастся получить более подробные сведения, так как аппаратура телескопа способна определять наличие углекислого газа и кислорода в атмосфере.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта на сайте Центра малых планет Международного астрономического союза опубликованы сведения о двух новых астероидах, которые, по данным астрономов, прилетели в Солнечную систему из других звездных систем.

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Предполагается, что один из них пролетит между орбитами Юпитера и Сатурна и в сентябре 2019 года сблизится с Солнцем на минимальное расстояние.

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