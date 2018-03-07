Ярославль, 7 марта, 2018, 08:07 — ИА Регнум. Кандидат в президенты России от партии «Яблоко» Григорий Явлинский посетит Ярославль накануне выборов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ярославском отделении партии «Яблоко».

Yabloko.ru Григорий Явлинский

Григорий Явлинский приедет в Ярославль 10 марта. Встреча с ним пройдет в киноклубе «Нефть», который находится в ДК «Нефтяник», в 16 часов.

«Нам предлагали на выбор ДК Добрынина или киноклуб «Нефть». Мы решили, что в муниципальное учреждение, по разным причинам, может не прийти много народу. И тогда кандидат в президенты на фоне полупустого зала будет смотреться некрасиво. И выбрали киноклуб «Нефть». Там вместимость 150 человек и, наверняка, зал будет битком забит», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель ярославского отделения партии «Яблоко» Олег Виноградов.

Кроме встреч с избирателями, Григорий Явлинский планирует выступить на одном из местных телеканалов. Вечером он вернется в столицу на поезде. Вероятно, Явлинский будет единственным кандидатом, посетившим регион перед этими выборами. До него никто из претендентов на пост главы государства до Ярославля не доехал, и на последней неделе перед 18 марта такие визиты никто не анонсировал.