Москва, 7 марта, 2018, 07:53 — ИА Регнум. Женщины в годы Великой Отечественной войны также героически и доблестно сражались за Родину в годы Великой Отечественной войны, как и мужчины. Об этом свидетельствуют архивные документы, которые рассекретило и обнародовало Минобороны РФ.

Mil.ru Скриншот с сайта Минобороны РФ

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Новый исторический раздел, посвященный подвигам советских женщин в далёкие 1940-е годы, запущен на официальном сайте ведомства в преддверии Международного женского дня.

Здесь представлены письма, фотографии, вырезки из газет военных лет, докладные записки, наградные документы.

«Каждая из этих подборок — это история в миниатюре, а вместе они — калейдоскоп женских судеб, полных отваги, мужества, самоотверженных и отнюдь не женских поступков», — уточнили в ведомстве.

Есть здесь история медсестры Марии Фофановой, которая в годы войны вынесла в поля боя 46 раненых советских бойцов, а также боевого расчета «сорокопятки» старшего сержанта Воеводиной, из пушки подбитого немецкого танка уничтожившего два вражеских орудия, девять огневых точек и свыше 70 фашистов.

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Можно узнать и судьбу танкистки Марии Октябрьской. Она пожертвовала 50 тыс. рублей из собственных сбережений на постройку и покупку танка, который сама же и водила и который по её просьбе, направленной лично Сталину, был назван «Боевая подруга».

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2017 года Миноброны РФ опубликовало уникальные архивные документы о Сталинградской битве, касающиеся начального этапа сражения. Среди них — текст телеграммы-донесения командующего войсками Донского фронта генерал-полковника Константина Рокоссовского в Ставку ВГК от 31 января 1943 года. В донесении сообщается о том, что в плен взят командующий 6 немецкой армией генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс.