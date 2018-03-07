Чита, 7 марта, 2018, 07:14 — ИА Регнум. Сокращённые работники золотодобывающего рудника в поселке Вершино-Дарасун (Забайкальский край) подали уведомление о начале голодовки, желая добиться выплат за январь 2018 года. Как сообщает gazetavechorka.ru, за последние полгода это уже вторая подобная акция.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Забайкалье

К тому же люди считают себя обманутыми: руководство местной компании «Урюмкан», выкупившей рудник, обещало трудоустроить четверть из сотни на нём работавших. Но на самом деле трудоустроенными оказались порядка 15−20 человек.

«За декабрь мы получили только 42% от выплаты. Деньги пришли 2 февраля, остальные обещали выдать 12-го, а 15-го полностью погасить долг за январь. Едва мы унесли в администрацию уведомление о голодовке, как на счета упали остатки декабрьской выплаты. Акция протеста запланирована на 13 часов, но пока будем ждать», — рассказала «Вечорке» одна из участниц голодовки.

Напомним, весной 2017 года шахтёры рудника отказались выходить из шахты из-за сокращения и задержек зарплат. Для урегулирования конфликта в посёлок съехались представители власти, в том числе полпред президента по СФО Сергей Меняйло. Через некоторое время долги были погашены, а их появление владелец рудника — «Южуралзолото Группа Компаний» Константин Струков объяснил нерентабельностью предприятия. Осенью из-за задержек выплат сокращённым работникам в голодовке принимали участие около 30 человек.

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Между тем существует мнение, что забастовки и голодовки местных жителей — это обыкновенный шантаж, и что на самом деле большинство бывших работников — это люди, которые заинтересованы в том, чтобы рудник не работал, а они могли бы беспрепятственно вести нелегальную добычу золота.

Сенатор от Забайкальского края Степан Жиряков в интервью ИА «Чита.Ру» 9 июня 2017 года в частности, сказал:

«Я убеждён, что в нелегальной добыче золота на шахтах были задействованы и сотрудники рудника. Начиная с машиниста подъёмной установки, с работников клетевой, которые за определенную оплату спускали людей в шахты. Они [чёрные копатели] жили там неделями».

Отчасти это подтверждает и интервью с одним из местных жителей, которое приведено в статье znak.com:

«Ситуация в поселке сложная. Мы живём тем, что добываем золото. Но есть среди нас и те, кто делает это незаконно. Мы боимся называть свои имена, так как опасаемся за жизнь и здоровье своё и своих близких. Мы очень хотим работать и хотим, чтобы предприятие снова начало добывать (напомним, что предприятие было полностью остановлено летом, а коллектив сокращён по требованию нового собственника — прим. ред.). Но есть в посёлке и те, кто не желает жить по закону».

Напомним, Дарасунский рудник — горно-рудное предприятие по добыче и обогащению руд Дарасунского месторождения золота. Расположено в посёлке городского типа Вершино-Дарасунский Тунгокоченского района Забайкальского края. Его проблемы начались 7 сентября 2006 года, когда на шахте «Центральная» ООО «Дарасунский рудник» — дочернего предприятия золотодобывающего предприятия «Руссдрагмет» произошёл пожар. В момент возгорания под землёй находились 64 шахтёра. Спасти удалось 39 шахтёров.

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Сделка по продаже рудника состоялась летом 2017 года. Новый собственник — старательская артель ООО «Урюмкан» — в октябре 2017 года представила краткосрочный план развития рудника, согласно которому в декабре 2017 года планировалось провести модернизацию шахты «Юго-западная».

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