Ереван, 7 марта, 2018, 02:21 — ИА Регнум. Если Азербайджан не будет покупать оружия у России, то он может купить его у любого другого государства. Об этом во время телемоста Москва-Ереван-Астана-Бишкек-Минск на тему «Основные угрозы военной безопасности государств-членов ОДКБ» 6 марта заявил начальник объединённого штаба ОДКБ, генерал-полковник Анатолий Сидоров.

Станислав Тарасов (слева) и Анатолий Сидоров

Сидоров отметил, что если кто-либо имеет твердое намерение что-то купить, то он обязательно купит это. По словам генерал-полковника, вне зависимости от того, что мы покупаем оружие или одежду, все равно всегда действует этот принцип.

При этом, начальник объединённого штаба ОДКБ подчеркнул тот факт, что руководство России принимает все решения, касающиеся продажи оружия, обдуманно, и с определенным расчетом, отметив, что намеченные цели, в любом случае будут реализованы.

«Я предлагаю не воспринимать эти действия Москвы столь болезненно только и всего», — подчеркнул Сидоров.

Вместе с тем, он отметил, что Москва никогда не забывает об Армении и оказывает активную поддержку в вопросе перевооружения.

По мнению шеф-редактора Восточной редакции ИА REGNUM Станислава Тарасова, в России есть спекулянты, которые цинично ведут политику продажи оружия Азербайджану.

«Это вообще непонятная политика», — сказал Тарасов в интервью 1in.am.

Отвечая на вопрос о том, видит ли он проблему в том, что Россия продает оружие Азербайджану, Тарасов сказал: «Конечно, вижу проблему, и ее нужно решить. Эта аномалия исчезнет после президентских выборов».