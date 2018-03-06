* запрещённая в России организация

Ереван, 7 марта, 2018, 00:42 — ИА Регнум. Армения проиграла очередное дело в Европейском суде по правам человека. На этот раз дело касается четырех представителей религиозной организации «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). ЕСПЧ счел, что Армения в их отношении нарушила девятую статью Европейской конвенции (нарушение свободы мысли и вероисповедания). Вердиктом суда власти Армении обязаны в течение трех месяцев выплатить истцам сумму 48 тысяч евро (по 12 тысяч каждому).

Здание ЕСПЧ

Четыре истца в 2011 году были привлечены к уголовной ответственности за отказ от прохождения обязательной воинской или альтернативной службы.

17 июля 2017 года судебная коллегия Верховного суда России постановила отклонить апелляционную жалобу организации на постановление о ее ликвидации. 20 апреля Верховный суд России признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией и ликвидировал ее. Ее деятельность запрещена на территории страны.

Признать организацию «Свидетели Иеговы» запрещенной и конфисковать все ее имущество за экстремизм ранее потребовало Министерство юстиции РФ. В иске ведомства отмечалось, что «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пропагандируют свою исключительность и идею превосходства над другими религиями, что представляет угрозу общественному порядку

Кроме того, организация неоднократно попадалась на нарушениях закона и не предпринимала никаких мер, чтобы их устранить.