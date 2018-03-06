Вашингтон, 6 марта, 2018, 23:33 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что впечатлен «прогрессом» в переговорах Южной Кореи с КНДР, 6 марта передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Игра

«Мы прошли долгий путь, по крайней мере по вопросам риторики, с Северной Кореей, — заявил Трамп журналистам в Овальном кабинете. — Сообщения из Южной Кореи и Северной Кореи были очень позитивными. Это здорово для всего мира».

Трамп также сообщил, что считает большим шагом вперед для мира на Корейском полуострове участие КНДР в Олимпиаде.

«Я думал, что Северная Корея ужасна. Но они исправляются. Они поучаствовали в Олимпиаде, они продемонстрировали хороший дух. Они преуспели», — заключил Трамп.

Напомним, переговоры между Севером и Югом Кореи начались в январе, в демилитаризованной зоне Корейского полуострова.

Как передавало ИА REGNUM, 5 марта представители КНДР на переговорах с делегацией Южной Кореи в Пхеньяне заявили о возможности диалога с США.