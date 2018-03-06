Париж, 6 марта, 2018, 23:34 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал Турцию прекратить военную операцию против курдских отрядов в сирийском Африне, 6 марта передает агентство Reuters.

Kurdishstruggle Бойцы курдского Отряда народной самообороны (YPG)

«В ближайшие дни мы будем мобилизованы в вопросе о Восточной Гуте, но перемирие распространяется на всех, включая Африн», — заявил Ле Дриан членам франузского парламента.

По словам Ле Дриана, Франция уже обратилась к Турции с требованием «немедленно положить конец» боевым операциям в Африне.

Напомним, турецкая военная операция «Оливковая ветвь» в сирийском Африне продолжается с января 2018 года.

Турция ведет боевые действия против курдских отрядов самообороны, которые турецкие власти считают «террористическими».