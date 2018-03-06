Москва, 6 марта, 2018, 23:03 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования семьям погибших в крушении Ан-26 в Сирии.

Игорь Двуреков Ан-26 ВКС России

Министерство обороны России уточнили, что при крушении около российской авиабазы «Хмеймим» в провинции Латакия на западе Сирии военно-транспортного самолета Ан-26 погибли 39 человек — 33 пассажира и шесть членов экипажа.

«От имени депутатов и от себя лично выражаю глубокие соболезнования семьям пассажиров и членов экипажа, погибших в авиакатастрофе самолета Ан-26», — цитирует Володина сайт Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Сирии разбился российский военно-транспортный Ан-26, все находившиеся на его борту 39 человек погибли.