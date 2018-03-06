Вашингтон, 6 марта, 2018, 23:34 — ИА Регнум. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Соединённые Штаты продолжат оказывать «максимальное давление» на Северную Корею, 6 марта передает агентство Reuters.

Gage Skidmore Вице-президент США Майк Пенс

По словам Пенса, давление США не закончится до тех пор, пока КНДР не откажется от своей ядерной и ракетной программы.

Напомним, «потепление» отношений между КНДР и Южной Кореи началось в январе, после переговоров в демилитаризованной зоне на Корейском полуострове.

КНДР уже приняла участие в Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане. Север и Юг Кореи проводят совместные культурные программы и обоюдные визиты делегаций в Сеул и Пхеньян.

В ходе переговоров с делегацией Южной Кореи в Пхеньяне 5 марта представители КНДР заявили о готовности к диалогу с США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 6 марта переговоры Северной и Южной Кореи и возможность участия в них Соединённых Штатов прокомментировал президент США Дональд Трамп.