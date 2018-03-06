Москва, 6 марта, 2018, 22:48 — ИА Регнум. Российское публичное акционерное общество (ПАО) «Газпром» оспорило решение коммерческой организации «Стокгольмский арбитраж» по делу о поставках российского газа на Украину. Апелляция по разбирательству о транзите российского газа через территорию Украины будет подана до конца марта 2018 года. Такое заявление сделал сегодня, 6 марта, заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ для Украины

«Газпром» вчера также направил в «Нафтогаз Украины» уведомления о начале процедуры расторжения действующих контрактов на поставку и транзит газа. Мы действуем точно в соответствии с предусмотренной контрактами процедурой их расторжения», — рассказал Медведев.

Напомним, что два арбитражных спора «Газпрома» с «Нафтогазом» длились в Стокгольмском арбитраже больше трёх лет. Речь идет о судебном разбирательстве по долгам за газ — с июня 2014 года по декабрь 2017 года, по контракту на транзит — с октября 2014 года по февраль 2018 года.

По первому разбирательству «Нафтогаз» должен заплатить «Газпрому» $2,07 млрд, а по второму «Газпром» — «Нафтогазу» $4,63 млрд.

«Газпром» не согласен с двумя этими решениями и подает апелляции.