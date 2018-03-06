Санкт-Петербург, 6 марта, 2018, 23:00 — ИА Регнум. Органы Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении гендиректора предприятия, строящего тоннели метро, и назвали сумму, которую этот руководитель задолжал своим сотрудникам.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Перерыв

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта утренняя смена из 30 сотрудников ЗАО «СМУ-11 Метрострой» не вышла на работу. Это остановило проходческий щит в тоннеле между строящимися станциями «Театральная» и «Горный институт» на Лахтинско-Правобережной линии. Позднее акцию поддержала и дневная смена.

В отношении генерального директора ЗАО «СМУ-11 Метрострой» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

«Из материалов уголовного дела следует, что подозреваемый с 1 ноября 2017 года по 28 февраля 2018 года не выплачивал заработную плату и иные выплаты работникам указанной коммерческой структуры на общую сумму не менее 77 млн. 730 тыс. рублей», — сообщили в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

В ведомстве добавили, что сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

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Как сообщало ИА REGNUM, невыплаты зарплаты сотрудникам «СМУ-11 Метрострой» начались еще в сентябре 2017 года. Главу предприятия Андрея Морозова обвинили в уклонении от уплаты налогов в сумме 719 млн рублей, возбудили в отношении него уголовное дело по статье 199 УК РФ. Счета предприятия арестовали по требованию налоговой инспекции. Деятельность компании оказалась заблокирована, но Морозов остается руководителем предприятия.

В середине февраля стало известно, что Приморский районный суд Санкт-Петербурга изменил меру пресечения Андрею Морозову с домашнего ареста на залог в 1 млн рублей. Кроме того, суд разрешил Морозову принимать участие в производственных и рабочих совещаниях в дневное время в помещении ЗАО «СМУ-11 Метрострой».

Это предприятие выполняет работы по строительству Фрунзенского радиуса метро от ст. «Международная» до ст. «Южная» и Лахтинско-Правобережной линии от ст. «Спасская» до ст. «Морской фасад».

Напомним, вечером 6 марта петербургские власти пообещали, что основная масса задолженности перед метростроителями компании СМУ-11 будет погашена до 14 марта.