Набережные Челны, Татарстан, 6 марта, 2018, 22:45 — ИА Регнум. Компания «Славица» в Татарии выпустила мороженое с названием «Бедный еврей». Соответствующее промо опубликовано на странице компании в одной из социальных сетей, сообщает ИА REGNUM.

Пресс-служба компании «Славица» Мороженое

Мороженое двухслойное с ароматом чернослива и шоколада, внутри слоев мороженого — черносливовый джем, верх рожка декорирован арахисом, внутри рожка — слой шоколада. Комментируя новинку, пользователи соцсети разделились — некоторые осуждают такой креатив маркетологов и предупреждают, что некто дотошный может подать на компанию в суд. Ряд пользователей шутит и предлагает свои варианты названий для десертов.

В то же время прокуратура Набережных Челнов заинтересовалась данным фактом и проведет проверку. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила заместитель прокурора города Эльвира Тимирова. В частности, в ходе проверки дадут оценку законности использования названия и использования при оформлении упаковки государственной атрибутики Израиля (шестиконечная звезда).

Выпуск мороженого с таким двусмысленным названием прокомментировал руководитель челнинской еврейской общины Леонид Штейнберг. По его словам, о появлении такого продукта Штейнберга информировали знакомые из Москвы.

«Они глубоко возмущены появлением товара с таким названием. Я тоже, мягко говоря, шокирован. Во-первых, где они видели бедного еврея? Во-вторых, кто им позволил задевать национальные чувства? У нас только в Челнах проживают более 500 еврейских семей. Маркетинг маркетингом, но надо же иметь и уважение к окружающим», — считает Штейнберг.

Кроме того, он заверил, что как только оправится после болезни, выступит с требованием в адрес предприятия о прекращении выпуска продукции с таким названием. В противном случае представитель общины планирует обратиться в суд.

ИА REGNUM напоминает, ранее компания «Славица» выпустила мороженое, которое называлось «Обамка», «Хохол», «Американец».