Киев, 6 марта, 2018, 22:38 — ИА Регнум. Российская компания «Газпром» подала апелляцию на решение Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма (Швеция) по делу о поставке газа Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украина». При этом апелляция по транзиту будет подана до конца марта 2018 года. Об этом заявил зампред правления «Газпрома» Александр Медведев.

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«Газпром» вчера также направил в «Нафтогаз» уведомления о начале процедуры расторжения действующих контрактов на поставку и транзит газа. Мы действуем точно в соответствии с предусмотренной контрактами процедурой их расторжения», — заверил Медведев.

При этом в НАК «Нафтогаз» напомнили, что апелляция не может подаваться по сути решения Стокгольмского арбитража.

«У «Газпрома» есть 90 дней на подачу апелляции по процедурным моментам. Решение арбитража в это время остается в силе. «Газпром» по-прежнему должен «Нафтогазу» 2,56 млрд долл., на которые начисляется около 0,5 млн долл. процентов ежедневно», — отметили в пресс-службе НАК, передает «Интерфакс Украина».

В свою очередь стратег по развивающимся рынкам в управляющей компании Bluebay Asset Management в Лондоне Тимоти Эш считает, что «Газпром» не может пересмотреть решение Стокгольмского арбитража. Он напомнил, что обращение в арбитраж подразумевает безоговорочное признание сторонами его решения как окончательного.

«В конечном итоге «Газпром» проиграл в этой истории с «Нафтогазом», — сказал Эш, передает DW.

Кроме того, партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин напомнил, что, согласно газовому договору от 2009 года, «Газпром» не имеет права обжаловать решение Арбитражного института. Он также сообщил, что ему известно о «74 долгосрочных контрактах «Газпрома» с европейскими потребителями, где российский поставщик пошел на удовлетворение требований клиентов (только в двух случаях — через арбитраж) и даже выплатил немалые суммы (1,4 млрд евро только в Словакии) за то, что прежде брал слишком дорого за свой газ по контрактам».

При этом депутат от фракции «Оппозиционный блок» Вадим Рабинович считает, что «Газпрому» «есть чем ответить» Украине в Стокгольмском арбитраже. Он прогнозирует, что в Кремле «принципиально пойдут на свои потери», чтобы навредить Украине.

«Меня волнует, по какой цене мы получим газ?.. Завтра нам принесут платежку с ценой на газ выше в три раза и скажут: «Платите за газ, мы победили в Стокгольмском арбитраже против «Газпрома». Да, скажите, зачем мне нужна такая победа? Победа должна приводить к конечному уменьшению цены на газ в платежках», — сказал Рабинович 6 марта в эфире «112 Украина».

В то же время экс-спикер рады Александр Мороз считает, что газовая война Украины и России стала следствием сращивания бизнеса, власти и криминала. По его словам, украинская власть последние годы обманывала украинцев, говоря о достижении энергетической независимости.

«Мы пользовались газом из России. Только документы (о поставке газа Украине — ред.) заключались в Польше и Словакии. Мы больше платили за газ. В этом больше заинтересованы украинские добытчики газа. Собственники компаний имели колоссальные прибыли», — сказал Мороз.

Как сообщалось, ранее «Газпром» официально направил уведомление «Нафтогаз Украина» о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.

«Для «Газпрома» продолжение действия этих контрактов является экономически невыгодным и нецелесообразным. «Газпром» вынужден немедленно начать процедуру расторжения данных контрактов в судебном порядке», — сказал глава компании «Газпром» Алексей Миллер.

Напомним, в феврале Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на компенсацию 4,63 млрд долларов за недопоставленные объемы газа для транзита. После взаимозачета обоюдных претензий долг «Газпрома» перед НАК составила 2,56 млрд долл. С 1 марта в отношении российской компании начисляются штрафные санкции за непроплату — 0,5 млн долл. в день. В то же время суд не удовлетворил требование «Нафтогаза» о пересмотре тарифа на транзит.