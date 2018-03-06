Киев, 6 марта, 2018, 22:25 — ИА Регнум. Вице-президент США Майк Пенс в телефонном разговоре обещал украинскому президенту Петру Порошенко, что американская сторона продолжит поддерживать Украину, сообщает 6 марта пресс-служба украинского президента.

(сс) ВАДИМ ЧУПРИНА Президент Украины Петр Порошенко

Пресс-служба президента Украины отмечает, что Петр Порошенко не забыл поблагодарить США «за последовательную поддержку Украины во внедрении масштабных внутренних реформ, а также военную помощь».

Сообщается, что Пенс обещал Порошенко «и впредь поддерживать Украину в её борьбе за территориальную целостность и суверенитет», а также соизволил похвалить старания Киева «во внедрении реформ, в частности в создании Антикоррупционного Суда».

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При этом пресс-служба подчеркивает, что Петр Порошенко особо отметил важность предоставления Украине американского вооружения, так как это позитивный сигнал для других партнёров «и чёткое предостережение для российского агрессора».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта директор Национальной разведки США Дэниел Коутс на заседании сенатского комитета по вопросу о мировых угрозах заявил, что падение уровня жизни и недовольство населения на Украине чревато внутренними потрясениями, которые могут повлечь досрочную смену власти в Киеве.