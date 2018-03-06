Самара, 6 марта, 2018, 21:50 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Самару. Об этом сегодня, 6 марта, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru В аэропорту Владимира Путина встречает врио губернатора Дмитрий Азаров

Сообщается, что Путин прибыл в Самару, где 7 марта он проведет заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Кроме того, запланирована встреча президента с женщинами-предпринимателями.

Также запланирована встреча Путина с временно исполняющим обязанности главы региона Дмитрием Азаровым.

Стоит отметить, что именно Азаров встречал Путина у трапа самолета в аэропорту Самары.