Саратов, 6 марта, 2018, 21:37 — ИА Регнум. В компании «Саратовские авиалинии» опровергли ранее опубликованную в СМИ информацию о наличии просроченных свидетельств у летного состава потерпевшего крушение в Подмосковье Ан-148. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Maksim Sidorov Салон Ан-148

«В ноябре 2017 года на предприятии проводилась проверка Росавиации, все замечания по которой были устранены в срок, установленный регулятором. На 11 февраля, когда случилась авиакатастрофа с самолетом «Саратовских авиалиний», выполнявшим рейс Москва — Орск, и на текущий момент внеплановой проверки Росавиации, проводимой на предприятии после трагедии 11 февраля, — в АО «Саратовские авиалинии» весь летный состав имеет свидетельства в соответствии с требованиями уполномоченного органа в области гражданской авиации», — отметили в компании.

Кроме того, по информации «Саратовских авиалиний», расшифровки последнего разговора пилотов рухнувшего самолета находятся в Межгосударственном Авиационном Комитете (МАК). В настоящее время авиакомпания официальной выпиской внутрикабинных разговоров рейса не располагает.

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Ранее портал 78.ru сообщал, что «из 82 сотрудников, среди которых пилоты, командиры воздушных судов, бортинженеры, 22 просто не имели никакого права приближаться к самолетам». Это же издание опубликовало расшифровку разговоров экипажа перед катастрофой.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 11 февраля 2018 года в Раменском районе Московской области потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии». Самолёт следовал из Москвы («Домодедово») в Орск (Оренбургская область). На борту находился 71 человек: 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

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