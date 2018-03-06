Нью-Йорк, США, 6 марта, 2018, 20:55 — ИА Регнум. В очередном ежегодном докладе Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша «Дети в вооруженных конфликтах» в черном списке могут оказаться военные Израиля, Мьянмы и Афганистана, 6 марта передает агентство Associated Press.

Мьянма

Военных трех государств планируется включить в черный список за систематические нарушения прав детей, в том числе убийства несовершеннолетних в ходе конфликтов.

Также в черный список планируется включить несколько повстанческих групп в Центрально-Африканской Республике, национальные полицейские силы Конго, повстанцев в Мали и оппозицию Южного Судана.

Решается вопрос о включении в черный список 2018 года нескольких курдских групп, миротворцев Африканского союза в Сомали, «антитеррористической коалиции» в Сирии и вооруженных сил Филиппин.

Напомним, доклад ООН «Дети и вооруженные конфликты» обновляется ежегодно. В докладе 2017 года «лидерами» по убийствам детей стали Афганистан, Южный Судан, Сомали и Сирия.

Также были отмечены массовые убийства детей в Йемене — в 2016 году жертвами атак Саудовской Аравии в Йемене стали 683 ребенка, саудиты атаковали десятки йеменских школ и больниц.