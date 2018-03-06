Киев, 6 марта, 2018, 20:37 — ИА Регнум. Офицер управления правового обеспечения генерального штаба вооруженных сил Украины Юрий Бобров заявил, что в рамках принятого на Украине закона «о реинтеграции Донбасса» власти страны могут развернуть в Донбассе новую военную операцию. Об этом сегодня, 6 марта, сообщают РИА Новости.

U.S. Army Europe ВСУ

Бобров напомнил, что так называемая «антитеррористическая операция» в Донбассе (АТО) предусмотрена законом о борьбе с терроризмом и объявляется решением руководителем антитеррористического центра при службе безопасности Украины.

«Такая операция была объявлена в 2014 году, она продолжается, и вне зависимости от выполнения этого закона решение о продлении или прекращении этой антитеррористической операции будет приниматься руководителем антитеррористического центра при СБУ», — сказал Бобров.

Вместе с тем закон «о реинтеграции Донбасса» предусматривает начало операции объединенных сил в Донбассе, где руководящая роль будет находиться в руках украинских военных.

Бобров отметил, что эти операции не исключают одна другую. Он подчеркнул, что антитеррористическая операция продолжится вне зависимости от того, когда начнется или завершится операция объединенных сил.

Также представитель генштаба ВСУ рассказал, что кандидатура командующего новой операцией в Донбассе уже определена. Это будет генерал с боевым опытом, который участвует в военной операции в Донбассе. В ближайшее время кандидатуру командующего определит президент Петр Порошенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 февраля на Украине вступил в силу так называемый закон «о реинтеграции Донбасса». Этот закон предусматривает использование вооруженных сил Украины при разрешении конфликта в Донбассе в полном объеме.

Кроме того, в законе сказано, что Донбасс якобы оккупирован Россией. Также Россия названа «страной-агрессором». Минские соглашения вообще в законе не упоминаются.