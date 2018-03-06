Санкт-Петербург, 6 марта, 2018, 20:41 — ИА Регнум. Петербургские власти обещают, что критическая масса задолженности перед бастующими метростроителями компании СМУ-11 будет погашена до 14 марта. Об этом ИА REGNUM сообщили вечером 6 марта в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (КРТИ).

Дарья Драй ИА REGNUM Смольный

Напомним, утром во вторник, 6 марта, рабочие ЗАО «СМУ-11 Метрострой» — подрядчика ОАО «Метрострой» по прокладке тоннеля от станции «Театральная» к «Горному институту» — организованно не вышли на смену, что остановило проходческий щит под Невой. Забастовка вызвана многомесячными задержками заработной платы. Проблемы начались еще в сентябре 2017 года, так как счета СМУ-11 были арестованы в рамках расследования уголовного дела в отношении генерального директора предприятия Андрея Морозова.

В КРТИ сегодня заявляют, что «задолженность по заработной плате по ноябрь 2017 года включительно отсутствует». При этом комитет ссылается на информацию того же самого гендиректора ЗАО «СМУ-11 Метрострой».

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Комитет также сообщает, что предприятие задолжало за декабрь 2017 года 28,7 млн рублей 476 своим сотрудникам, за январь 2018 года — 28 млн рублей 474 сотрудникам.

Платежное поручение на выплату декабрьской зарплаты со стороны СМУ-11 и банка «Санкт-Петербург» было проведено накануне, отмечают в КРТИ, сейчас этот платеж находится на рассмотрении у службы судебных приставов и в Управлении федерального казначейства по Санкт-Петербургу.

«После проверки судебными приставами денежные средства поступят непосредственно на карточные счета работников ЗАО «СМУ-11 Метрострой», — заявили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Завтра, 7 марта, ОАО «Метрострой» предоставит платежное поручение на сумму 28 млн рублей в связи с долгами за январь. После необходимых проверок Управление федерального казначейства перечислит эти деньги на счета рабочих СМУ-11.

«Таким образом, критическая задолженность по заработной плате за декабрь 2017 года и январь 2018 года ЗАО «СМУ-11 Метрострой» будет погашена до 14 марта 2018 года», — добавили в КРТИ.

Смольный особо подчеркивает, что город перед генеральным подрядчиком, ОАО «Метрострой», все свои обязательства выполнил вовремя.

«Все обязательства, которые есть у города перед метростроителями в рамках государственных контрактов с ОАО «Метрострой», исполняются своевременно и в полном объеме. Финансовые расчеты и сам ход работ — на контроле. Ситуация, которая возникла в коллективе ЗАО «СМУ-11 Метрострой», должна стать предметом тщательного разбирательства и повышенного внимания со стороны руководства генеральной подрядной организации наших строек — ОАО «Метрострой». На это мы указали гендиректору и руководству предприятия. В споре хозяйствующих субъектов не должны страдать люди. По поручению курирующего вице-губернатора Игоря Николаевича Албина мы оказываем помощь ОАО «Метрострой» в урегулировании этой ситуации», — подчеркнул глава КРТИ Сергей Харлашкин.

Напомним, генеральный директор ОАО «Метрострой» Николай Александров ранее сегодня заявил, что ситуация вокруг СМУ-11 «крайне негативно сказывается на выполнении контрактных обязательств по строительству Лахтинско-Правобережной линии».

«Очень высок риск того, что организация просто не сможет выполнить взятые на себя обязательства. ОАО «Метрострой» приложит все усилия, чтобы сохранить коллектив СМУ-11 и в полном объеме погасить долги по заработной плате», — сказал глава «Метростроя».