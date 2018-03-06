Москва, 6 марта, 2018, 19:59 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Российской Федерации журналистка Ксения Собчак обратилась в посольство Украины в Москве с просьбой разрешить ей приехать на территорию Крыма. Об этом сама Собчак сообщила сегодня, 6 марта, в эфире радиостанции «Эха Москвы».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Программа

Собчак спросили в эфире, собирается ли она вести агитацию за свою кандидатуру в Крыму? Кандидат в президенты ответила:

«Я направила письмо в посольство Украины. Если я поеду в Крым, то только через Украину. Если я получу разрешение на этот въезд, я поеду туда», — сказала Собчак.

Напомним, в ходе своей президентской кампании Собчак неоднократно заявляла, что считает Крым украинской территорией и не признает результаты референдума о самоопределении, который прошел в марте 2014 года.

Более того, Собчак заявляла, что в Крыму нужно провести повторный референдум о самоопределении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2014 года на Украине бандеровцы и их приспешники под прикрытием западных спецслужб совершили государственный переворот и свергли законно избранного президента Виктора Януковича.

Жители Крыма не согласились с насильственным захватом власти в Киеве и инициировали проведение референдума о самоопределении. По результатам референдума Крым и Севастополь вышли из состава Украины и вернулись в состав России.

Референдум был проведен в полном соответствии с уставом Организации Объединенных Наций и нормами международного права.

Российские власти не раз подчеркивали, что вопрос Крыма закрыт и Москва ни с кем обсуждать его не будет.

Но бандеровская Украина не смирилась с потерей Крыма и до сих пор считает полуостров своей территорией, которая якобы оккупирована Россией. В связи с этим Киев требует от всех, кто собирается посетить Крым, просить специальное разрешение в МИД Украины и попадать на территорию полуострова исключительно с территории Украины.