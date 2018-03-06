Москва, 6 марта, 2018, 19:47 — ИА Регнум. Военными следственными органами Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по факту крушения российского транспортного самолета Ан-26 в Сирии. Об этом 6 марта сообщает пресс-служба ведомства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Минобороны России Авиагруппа ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим» в Сирии

Как уточняется, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьёй 351 УК России «Нарушение правил полётов или подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия».

«Для расследования авиакатастрофы создана оперативно-следственная группа. Проводится комплекс необходимых следственных действий, принимаются исчерпывающие меры к установлению всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, самолёт Ан-26 потерпел крушение 6 марта на подлёте к аэродрому Хмеймим в Сирии. По данным Минобороны, на борту воздушного судна находились 26 пассажиров и шесть членов экипажа, никто из них не выжил.

Предварительной версией произошедшего в оборонном ведомстве назвали техническую неисправность воздушного судна.

Главная военная прокуратура начала проверку по факту авиакатастрофы на предмет соблюдения законодательства о безопасности полётов.

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