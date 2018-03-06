Красногорск, 6 марта, 2018, 19:43 — ИА Регнум. Концерн «Калашников» провел в Подмосковье испытания новейших боевых роботов «Соратник» и «Нахлебник» в условиях низких температур. Видеоролик опубликован 6 марта на официальном сайте концерна.

Фото: Пресс-служба концерна «Калашников» Соратник

Кроме боевых автоматизированных модулей «Соратник» и «Нахлебник» были протестированы дистанционно-управляемая переносная платформа (ППДУ), багги «Росомаха», мотоциклы для российских сил специального назначения, пистолеты-пулеметы «Витязь», комплект многослойной одежды «Группы 99» и элементы снаряжения.

На сайте концерна уточняется, что тестирование вышеуказанных систем, техники и вооружения проводилось на одном из подмосковных полигонов в условиях сильного мороза.

Отмечается, что боевая автоматизированная система «Нахлебник» предназначена для отработки конструкторских решений перспективной робототехники.

Как сообщало ИА REGNUM, Минобороны России официально приняло на вооружение российской армии многоцелевой робототехнический комплекс «Нерехта», способный решать боевые, транспортные и разведывательные задачи.