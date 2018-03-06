Белгород, 6 марта, 2018, 19:23 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности по Белгородской области пресекла деятельность экстремистской ячейки, которую возглавлял находящийся сейчас в заключении имам Файзулла Исмаилов, сообщил «Коммерсантъ».

ИА REGNUM

В силу вступил приговор имаму белгородской мусульманской общины «Мир и созидание» Файзулле Исмаилову, который был осужден за незаконное хранение оружия и боеприпасов, а также за содействие террористам.

«По материалам следствия, с 2012-го по декабрь 2015 года Исмаилов ходе религиозных проповедей склонял граждан РФ к участию в боевых действиях в составе вооруженных формирований на территории Северо-Кавказского федерального округа и Сирийской Арабской Республики. В результате проведенных мероприятий сотрудники регионального УФСБ пресекли деятельность на территории региона вербовщика ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и перекрыли канал переправки через российско-украинскую границу боевиков незаконных вооруженных формирований», — цитирует издание сообщение УФСБ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о деле белгородского имама стало известно в декабре 2015 года, когда в молельном доме мусульманской общины «Мир и созидание» прошли обыски. Там нашли боеприпасы и оружие, а в библиотеке общины — запрещенные к распространению книги, внесенные в реестр экстремистских материалов. Имам был заключен под стражу.

За то, что он снабжал прихожан экстремистской литературой, имама оштрафовали. В мае 2016 года состоялся суд, признавший Исмаилова виновным уже по другой статье — незаконное хранение оружия и взрывчатых веществ. Ему было назначено наказание в виде трех лет в колонии, обжаловать приговор не удалось.

Осенью 2017 года появилась информация, что Исмаилову предъявили обвинение по статье «Содействие террористической деятельности». Заседание коллегии Московского окружного военного суда по этому делу состоялось 9 ноября 2017 года, имам был признан виновным и приговорен к лишению свободы сроком на 8 лет и 6 месяцев. Верховный суд смягчил приговор: с учетом времени, которое Исмаилов уже провел в колонии, совокупный срок заключения составил 8 лет и 4 месяца.