Астана, 6 марта, 2018, 19:06 — ИА Регнум. Министерство обороны и аэрокосмической промышленности Казахстана планирует в 2018 году заключить контракт с Россией на поставку многофункциональных истребителей Су-30СМ, сообщает 6 февраля ТАСС со ссылкой на казахстанское оборонное ведомство.

Irkut.com Су-30СМ

В минобороне Казахстана добавили, что до 2020 года также планируется покупка многофункциональных самолетов поколения «4++» Су-30СМ и вертолетов Ми-35.

В оборонном ведомстве не уточнили количество истребителей и вертолётов, которые планируется приобрести у России.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2017 года на вооружение армии Казахстана поступили два российскихистребителя СУ-30СМ.

В феврале корпоративная газета «Вымпел» госкорпорации «Тактическое ракетное вооружение» сообщила, что президент России Владимир Путин подписал 12 января распоряжение о принятии на вооружение истребителя СУ-30СМ.