Санкт-Петербург, 6 марта, 2018, 19:14 — ИА Регнум. Компания «СМУ-11 Метрострой» может провалить строительство Лахтинско-Правобережной линии петербургского метро в связи с забастовкой рабочих, которые не вышли на службу из-за многомесячных задержек зарплаты. Такие риски признал генеральный директор ОАО «Метрострой» Николай Александров, передает 6 марта корреспондент ИА REGNUM.

Metrostroy-spb.ru Рабочие на строительстве Лахтинско-Правобережной линии

СМУ-11 является подрядчиком «Метростроя» по возведению, в частности, станций «Театральная» и «Горный институт». Счета СМУ-11 были заморожены в связи с уголовным делом в отношении руководителя предприятия Андрея Морозова, и рабочие многие месяцы выходили на службу бесплатно.

«Ситуация, которая развивается сейчас в ЗАО «СМУ-11 Метрострой», крайне неприятная. Коллективу СМУ-11 были доверены самые сложные с технической точки зрения объекты, например, второй выход станции «Спортивная» или наклонный ход станции «Адмиралтейская», этот коллектив продолжал работать на «Театральной», — сказал Николай Александров.

Напомним, 6 марта утренняя смена из 30 человек не вышла на работу, что остановило проходческий щит в тоннеле между «Театральной» и «Горным институтом». Позднее стачку поддержала и дневная смена. 8−9 марта к забастовке готовы присоединиться и машинистки спуска-подъема людей, что фактически приведет к полной остановке работ.

«Ситуация, которая привела к судебным спорам СМУ-11 с налоговой инспекцией, крайне негативно сказывается на выполнении контрактных обязательств по строительству Лахтинско-Правобережной линии. Очень высок риск того, что организация просто не сможет выполнить взятые на себя обязательства. ОАО «Метрострой» приложит все усилия, чтобы сохранить коллектив СМУ-11 и в полном объеме погасить долги по заработной плате», — заявил Николай Александров.

Читайте ранее в этом сюжете: «Метрострой» Петербурга признал остановку проходки тоннеля из-за забастовки

Как сообщало ИА REGNUM, проблемы с зарплатой на «СМУ-11 Метрострой» начались еще в сентябре 2017 года. Главу предприятия Андрея Морозова обвинили в уклонении от уплаты налогов в сумме 719 млн рублей, в рамках расследования счета предприятия арестовали по требованию налоговой инспекции. Таким образом, вся деятельность компании оказалась заблокирована, однако Морозов остается руководителем предприятия. Общий долг, по оценкам прокуратуры, превысил 70 млн рублей. Сегодня стало известно, что в отношении Андрея Морозова возбуждено еще одно уголовное дело по статье 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

После начала забастовки, на карты некоторых рабочих поступили платежи за ноябрь. Прокуратура Петербурга сообщила, что с начала 2018 года перед работниками была погашена задолженность за октябрь и ноябрь в размере около 25 млн рублей. «6 марта 2018 года погашена задолженность по заработной плате за декабрь 2017 года в размере 21 млн рублей. Денежные средства в размере еще 28 млн рублей поступили на банковские счета Управления Федерального казначейства по Санкт-Петербургу для дальнейшего распределения», — заявляет прокуратура.

Между тем, рабочие СМУ-11 говорят, что некоторые так и не дождались выплат даже за сентябрь.