Дамаск, 6 марта, 2018, 19:01 — ИА Регнум. Из пригорода сирийской столицы Восточной Гуты в результате гуманитарной операции удалось эвакуировать 13 человек, включая пятерых детей, сообщил 6 марта представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин.

(сс) syria.mil.ru Центр по примирению в Сирии

По словам Владимира Золотухина, гуманитарный конвой успешно вернулся на контрольно-пропускной пункт, несмотря на попытку боевиков обстрелять машины.

«Все машины в составе гуманитарного конвоя возвратились на контрольно-пропускной пункт. Акция прошла успешно. Было выведено также, на что хочу обратить особое внимание, 13 жителей, из них пять детей», — рассказал Владимир Золотухин, добавив, что «были попытки обстрела боевиками из стрелкового оружия, но всё закончилось благополучно».

Представитель российского Центра отметил, что в пригороде Восточной Гуте, долгое время находящемся в изоляции, мирные жители остро нуждаются в продовольствии и медикаментах, однако контролирующие анклав боевики продолжают силой удерживать там людей, прикрываясь ими как живым щитом.

«Сейчас мы общались с представителями Красного Полумесяца и с представителями ООН. Все отмечают, что гуманитарная ситуация в Восточной Гуте остаётся сложной в связи с тем, что не хватает продовольствия, медикаментов. Сами понимаете, они уже долгое время находятся в изоляции, и, по оценкам гуманитарных организаций, ситуация там остается сложной», — сообщил Владимир Золотухин.

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Напомним, ранее Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что боевики террористической организации «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), контролирующие Восточную Гуту, обстреляли гуманитарный конвой в Сирии, не позволив ему войти в этот пригород Дамаска.