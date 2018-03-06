Ростов-на-Дону, 6 марта, 2018, 18:36 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника, бросавшегося с ножом на прохожих, сообщает 6 марта пресс-служба регионального управления силового ведомства.

Maarten Van Damme Окровавленный нож

По предварительным данным, сотрудники Росгвардии получили сообщение о том, что на ростовском проспекте Стачки неадекватный мужчина нападает с ножом на пешеходов.

Очевидцы сообщили оперативной группе о том, что злоумышленник успел нанести ранение как минимум одному человеку.

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину и передали в полицию, которая займется разбирательством этого инцидента.

По информации некоторых СМИ, пострадавшего увезла машина «Скорой помощи».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта в Дагестане силами Федеральной службы безопасности России были задержаны пятеро сторонников террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).