Киев, 6 марта, 2018, 17:47 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о продлении санкций в отношении российских банков, введённых в марте 2017 года. Об этом 6 марта сообщила пресс-служба главы государства.

Ceskatelevize.cz Президент Украины Порошенко

Указом Петра Порошенко вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 марта о продлении санкций ещё на один год.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко заявил в той связи, что за 2017 год чистые активы украинских банков с российским государственным капиталом сократились на треть, а объём размещённых в них средств физических лиц уменьшился на 28%, юридических лиц — на 34%.

Напомним, Киев 16 марта 2017 года ввёл санкции сроком на один год в отношении пяти банков с российским государственным капиталом. Санкции были введены в отношении украинских отделений Сбербанка и ВТБ, а также дочерних структур российских банков — «БМ-Банка», «Проминвестбанка» и VS Bank.

В числе санкционных мер — запрет указанным организациям выводить средства за пределы Украины.

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