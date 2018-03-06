Вашингтон, 6 марта, 2018, 17:50 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп прокомментировал переговоры между КНДР и Южной Кореей и возможность продолжения переговоров с участием Соединенных штатов, 6 марта сообщает агентство Reuters.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

«Мы увидим, что произойдет», — ответил Трамп на соответствующий вопрос журналистов.

Более ничего содержательного по данному вопросу президент США не сказал.

Напомним, переговоры между Северной и Южной Кореей стартовали в январе в демилитаризованной зоне на Корейском полуострове.

Переговоры уже привели к участию КНДР в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, совместным культурным программам Севера и Юга, встрече северокорейской делегации с президентом Южной Кореи Мун Чже Ином.

Как передавало ИА REGNUM, 6 и 7 марта делегация Южной Кореи посетили КНДР. В ходе переговоров представители Северной Кореи заявили о готовности к диалогу с США.