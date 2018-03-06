Севастополь, 6 марта, 2018, 17:44 — ИА Регнум. Жилищная застройка Севастополя должна отвечать существующим нормам и правилам, которые регламентирует законодательство, но без соответствующих конкурсных процедур этот процесс сложно контролировать. Об этом 6 марта журналистам сообщил глава постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Законодательного собрания Севастополя Вячеслав Горелов.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь. Балаклава

«Строительство жилья — достаточно прибыльная отрасль. Я убеждён, что выделять участки без торгов для жилой застройки нет необходимости. Мы должны понимать, что, где и как строить. Необходимо обеспечивать комфортную городскую среду и обеспечивать сохранность общественных пространств», — отметил парламентарий.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в городе-герое рассказали о спорном преобразовании легендарной Балаклавы, которую, согласно планам, ждёт масштабная реконструкция.

В частности, по словам главы приоритетного проекта по развитию Балаклавы Марии Литовко, стоимость его реализации оценивается в 10 млрд рублей, причем 4 млрд рублей — это федеральные средства в рамках ФЦП, а остальные — деньги городского бюджета и частных инвесторов.

«Высоких застроек не будет, поскольку они сделают бухту тесной и узкой. Также очень важен вопрос экологии, ведь количество туристов по итогу работ там увеличится в два раза, поэтому необходимо выдержать баланс интересов туристов и местных жителей», — отмечала специалист.

Помимо этого, по её словам, в Балаклаве построят канатную дорогу к крепости Чембало, реконструируют железную дорогу и создадут железнодорожный вокзал.

Однако местные жители опасаются, что строительство стоянок для элитных яхт лишит их причалов и промысла.

«Теперь, когда Балаклава должна принять новый облик, соответствующий статусу курортного города, к которому привлечено внимание высшего руководства России, всё больше опасения балаклавцев — в каком виде сохранится этот древнейший промысел и сохранится ли за рыбаками их причал», — сказано в их обращении местным властям.

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