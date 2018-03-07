Берлин, 7 марта, 2018, 06:48 — ИА Регнум. Немецкие парламентарии наконец-то сделали решительный шаг к формированию великой коалиции, способной преодолеть парламентские разногласия. За счет чего будет решен парламентский кризис, оставивший Германию на пять месяцев без кабинета министров, пишет редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Германии

Судя по всему, Германии не удастся избежать кризиса социал-демократических и левых сил, уверенно шагающего по Европе. Вслед за левыми партиями Польши, Чехии, Австрии и Нидерландов партийная немощь коснулась и немецкой СДПГ. Но раз немецкие социал-демократы не могут предложить позитивную повестку, считает американский портал Politico, Германию ждет практически однопартийная система правления. Вызывает беспокойство обозревателей и российская политика коалиции, нацеленной на «общее экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока».

Сама эта формулировка повторяет геополитическую концепцию, озвученную в свое время Кремлем, но вот видение ее в Германии может быть совершенно оригинальным.

Как может выступить германская политика в эпоху глубинных геополитических изменений, ожидающих мир, и каковы подводные камни на пути самой наметившейся коалиции, читайте в статье: Чего ждать России от нового правительства Германии

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