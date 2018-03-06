Ярославль, 6 марта, 2018, 17:25 — ИА Регнум. Власти Ярославля будут оплачивать содержание уличных бин-боксов, принадлежащих частному лицу, за бюджетный счет, сообщает корреспондент ИА REGNUM. При этом вывоз мусора на остановках общественного транспорта оплачивают предприниматели, у которых там расположены нестационарные торговые объекты.

Страница в Facebook Елены Богдановой Бин-бокс

Казалось бы, во втором случае все логично — ты ведешь коммерческую деятельность, получаешь прибыль, а значит, и содержишь прилегающую территорию, в том числе оплачиваешь вывоз мусора. Почему же в случае с бин-боксами, на которых их владелец размещает рекламу, это правило не работает и вывоз мусора организует город за бюджетные средства?

Таким вопросом задались представители ярославской общественности. Например, помощник депутата Ярославской областной думы Елена Богданова сообщает, что бин-боксы включены в аукцион по содержанию улично-дорожной сети, а стоимость их обслуживания превышает 6,4 млн руб. в год.

«При изучении документации электронных аукционов установлено, что в титульные списки, а далее в ведомости объемов и работ включен вид работы — содержание «БИН БОКСОВ»: в Красноперекопском районе 8 штук, во Фрунзенском районе 38 штук, Заволжский район — 39 штук, Дзержинский район — 47 штук, Кировский район — 192 штуки, Ленинский район — 76 штук. Содержание данных конструкций составляет 20 рублей в сутки в зимний период, 24 рубля в сутки в летний период», — подсчитала Елена Богданова.

По ее сведениям, бизнес с бин-боксами принадлежит близкому родственнику одного из депутатов муниципалитета.

В настоящее время Елена Богданова направила заявление в УМВД России по Ярославской области. Там сообщается, что еще осенью 2017 года прокуратура вынесла представление в адрес мэрии, где указано, что бин-боксы установлены с нарушениями и создают угрозу безопасности дорожного движения. Тем не менее до сих пор урны не демонтированы, указывает в своем обращении автор.