Калуга, 6 марта, 2018, 17:20 — ИА Регнум. В Калужской области количество совершивших преступление несовершеннолетних правонарушителей в 2017 году снизилось на 9,7%. Об этом 6 марта завили на заседании региональной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Республика ШКИД». Реж. Геннадий Полока. 1966. СССР Трудновоспитуемые подростки

На заседании заявили о снижении числа краж, умышленных причинений вреда здоровью и общее число преступлений в общественных местах. На 44,4% снизилось количество преступлений, совершенных в отношении детей членами их семей. В состоянии наркотического опьянения преступления несовершеннолетними не совершались. Однако 12,4% подростков пошли на нарушения в состоянии алкогольного опьянения.

В 2017 году к административной ответственности привлекли 2761 родителя, 49 подростков были помещены в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Калужской области. Принимались меры по пресечению фактов вовлечения подростков в распитие алкогольных напитков и продажи им спиртного. Было выявлено 196 таких правонарушений. В этой связи тревогу комиссии вызвало снижение выявления случаев продажи подросткам алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории ряда муниципалитетов.

Сотрудниками органов внутренних дел во взаимодействии с учреждениями системы профилактики в образовательных учреждениях в 2017 году было проведено более 4,3 тыс. бесед с учащимися по правовой тематике. Организованы мероприятия, направленные на предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиту их прав, жизни и законных интересов — рейды и межведомственные акции «Жизнь без опасности», «Ночной патруль», «Подросток» и другие. Пресечено 3871 административное правонарушение по линии несовершеннолетних, из них 882 — совершенных подростками.

«Именно интернет нередко становится источником пропаганды криминальной субкультуры», — заявил на совещании заместитель губернатора области Николай Калиничев.

Он поручил профильным ведомствам эффективнее контролировать активность детей в социальных сетях, а также усилить разъяснительную работу с детьми по безопасному поведению в интернете. К этой деятельности заместитель губернатора предложил привлекать не только педагогов и родителей, но и общественные организации, волонтеров, а также активизировать межведомственный информационный обмен в данной сфере.

По мнению Николая Калиничева, особое внимание необходимо обратить на опыт индивидуальной работы с семьями подростков-нарушителей. Такая практика хорошо зарекомендовала себя в малонаселенных районах области, но реже применяется в крупных муниципалитетах. Учитывая, что нередко преступления совершались подростками из-за незнания российского законодательства, заместитель губернатора предложил усилить в образовательных учреждениях разъяснительную работу с учащимися по правовой тематике.

«Дети должны понимать, за что их могут осудить», — подчеркнул Николай Калиничев.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе по взаимодействию со СМИ и информационному обеспечению аппарата Заксобрания Калужской области, депутаты планируют оптимизировать структуру комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Сейчас в муниципальных образованиях области действует 304 комиссии. При этом комиссии, образованные в небольших населенных пунктах, а также на сельских территориях, малоэффективны. Это обусловлено отсутствием квалифицированных специалистов и трудностями с централизованным контролем за их работой.

Областные парламентарии предложили сократить число комиссий до 26 — по числу районов и городских округов. Такого рода оптимизация соответствует требованиям федерального законодательства, считают депутаты.