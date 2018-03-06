Ярославль, 6 марта, 2018, 17:18 — ИА Регнум. В Москве на международной туристической выставке «Интурмаркет-2018» на стенде Ярославской области будет представлен паспорт туриста «Золотого кольца». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в некоммерческом партнерстве «Золотое кольцо».

НП «МОТ «Золотое кольцо» Управляющая «Паспортным столом Золотого кольца» Юлия Смук и гендиректор офиса Amadeus в России Леонид Мармер

Ярославскую область представит региональный департамент туризма, который собирается сделать акцент в работе «Интурмаркета-2018» на процессах реновации популярного туристического маршрута «Золотое кольцо России».

Паспортный стол Золотого кольца появился осенью прошлого года и сразу стал достопримечательностью города. Благодаря паспорту туриста путешественники могут зарегистрировать свое пребывание в городах, входящих в маршрут, получить скидки, бесплатные экскурсии и многое другое.

Есть схожие вещи в других регионах: паспорт туриста, карта путешественника, но все они носят региональный характер. А ярославский паспорт туриста Золотого кольца отличается тем, что он действителен на территории нескольких регионов, входящих в туристический маршрут «Золотое кольцо России». Это своего рода межрегиональный продукт», — сказала корреспонденту ИА REGNUM управляющая «Паспортным столом Золотого кольца» Юлия Смук.

В ближайшее время ярославский паспортный стол собирается открыть свои филиалы в других городах маршрута. Выставка «Интурмаркет-2018» пройдет 10−12 марта в «Крокус-Экспо» в Москве.