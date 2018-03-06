Калуга, 6 марта, 2018, 14:48 — ИА Регнум. 6 марта глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и депутаты Городской думы приняли участие в VIII съезде депутатов представительных органов местного самоуправления Калужской области.

Пресс-служба правительства Калужской области В Калуге прошел VIII съезд депутатов местного самоуправления региона

На съезде присутствовал губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, председатель Законодательного собрания Виктор Бабурин, представитель региона в Совете Федерации сенатор Алексей Александров, депутаты Государственной думы РФ Александр Авдеев и Геннадий Скляр, делегации муниципальных районов и городских округов.

Обсуждались вопросы повышения активности граждан и привлечения их к обсуждению и решению вопросов местного значения, были затронуты аспекты патриотического воспитания подрастающего поколения, волонтерства, а также реализации программ «Чистая вода» и «Формирование комфортной городской среды».

Пресс-служба правительства Калужской области В Калуге прошел VIII съезд депутатов местного самоуправления региона

Участникам съезда были представлены лучшие практики муниципального управления и взаимодействия с населением.

«Без конструктивного взаимодействия органов местного самоуправления с населением практически невозможно добиться устойчивого развития городов, — подчеркнул Александр Иванов. — «Мнение людей, каким быть их городу или посёлку, должно быть решающим», заявил наш президент в ходе оглашения послания Федеральному Собранию. Городские власти Калуги уже давно ведут работу в этом направлении: в городе созданы территориальные общины и народные советы, значимые решения по развитию городской инфраструктуры, строительству и благоустройству принимаются с учётом мнения жителей, в текущем году объекты подлежащие благоустройству в первоочередном порядке будут выбирать сами калужане. Подобная практика в нашем городе уже применялась в 2015 году и доказала свою эффективность».