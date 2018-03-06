Симферополь, 6 марта, 2018, 16:52 — ИА Регнум. В Симферополе необходимо заменить более 600 лифтов, при этом план капремонта позволяет выполнить только одну десятую часть. Об этом 6 марта журналистам сообщил глава департамента городского хозяйства администрации Симферополя Вячеслав Голуб.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Ай-Петри

«В замене нуждаются более 600 лифтов, однако в этом году программой капитального ремонта предполагается замена около 70 лифтов. Этим вопросом занимается некоммерческий «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым», который находится в подчинении министерства ЖКХ РК», — отметил чиновник.

Он также сообщил, что в связи с недавней трагедией, в результате которой погибло два человека, власти Симферополя инициировали проведение дополнительной техпроверки всего лифтового хозяйства.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта в многоэтажном доме Симферополя вышел из строя старый лифт, в результате чего погибли молодая женщина и её полугодовалый ребёнок.

Следственный комитет возбудил уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. В ближайшие дни обещают огласить официальную причину поломки лифта.

По данным администрации крымской столицы, лифт на Балаклавской проходил проверку в ноябре прошлого года, организация, которая её осуществляла, дала заключение об исправности подъёмника и его пригодности к дальнейшей эксплуатации.

Родственникам погибших пообещали в ближайшее время выплатить материальную компенсацию.

«В 2017 году на замену лифтов было предусмотрено 207 миллионов рублей, однако подрядчик «КМЗ» (Карачаровский механический завод — прим. ИА REGNUM ) не уложился в срок. Можно было эти деньги согласовать с республиканским министерством ЖКХ в течение 30 дней, и осваивать их уже в 2018 году. Но профильные чиновники почему-то прозевали и до сих пор их не согласовали. По закону эта сумма обязана уйти назад в федеральный бюджет», — сообщал ИА REGNUM зампредседателя комиссии Совмина РК по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами Анатолий Петров.

По мнению специалиста, жильё в Крыму давно перестало быть комфортным и безопасным, а программа капремонта многоквартирных домов в Крыму, рассчитанная на 30 лет, никуда не годится, поэтому реакция властей на случившуюся трагедию должна быть адекватной и объективной.