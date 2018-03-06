Ярославль, 6 марта, 2018, 16:28 — ИА Регнум. В Ярославле в день выборов президента страны откроется 36 ярмарок, где будут торговать продуктами по низким ценам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

Советский плакат «Все на выборы!»

Мэрия города приняла решение провести продуктовые мини-ярмарки 18 марта 2018 года. На территории Ярославля откроется 36 ярмарок. В каждой будет не больше двух точек. Размер торгового места составляет не более 9 квадратных метров.

Больше всего ярмарок для продажи — 12 — будет открыты в Дзержинском районе Ярославля, на втором месте с девятью мини-ярмарками идет Заволжский район.

«Эти ярмарки будут открыты рядом с избирательными участками и на них будут торговать продуктами по социальным, низким ценам. В списке продуктов — крупы, сахар и т.д.», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель мэра Алексей Торопов.

В мэрии отрицают, что это связно с желанием привлечь ярославцев на избирательные участки.