Ярославль, 6 марта, 2018, 16:27 — ИА Регнум. Всего в конкурсе, который проходил с 1 декабря 2017 года до 10 февраля 2018 года, принял участие 721 участник из 41 региона России, было опубликовано 1 362 поста, а общая аудитория составила более 500 тыс. человек. Самыми активными стали молодые специалисты предприятий Вологодской, Смоленской, Тверской и Ярославской областей, Республики Карелия.

(сс) Лобачев Владимир Логотип Общероссийского народного фронта (ОНФ)

Подведение итогов состоялось в Ярославле на предприятии «Автодизель» (Ярославский моторный завод).

Объявляя победителей, координатор проекта ОНФ «Профстажировки» Илья Семин отметил, что «в публикациях участников конкурса несложно увидеть огромный потенциал российской промышленности, в которой трудятся тысячи молодых талантливых людей, любящих свою работу».

«Мы надеемся, что эти истории дадут стимул сегодняшним школьникам и студентам планировать свою профессию и карьеру в сфере промышленности», — подчеркнул Илья Семин.

Главными призами по итогам конкурса стали стажировки на ведущих промышленных предприятиях страны — пять победителей получили такую возможность от Фонда развития промышленности.

Благодарственные грамоты от Исполкома ОНФ и фитнес-браслеты и также получат 15 активных участников конкурса.

«Учитывая значительный интерес, проявленный молодежью к конкурсу, мы уже приняли для себя решение проводить конкурс два раза в год», — заявил Илья Семин.

О датах будет сообщено дополнительно.