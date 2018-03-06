Ярославль, 6 марта, 2018, 16:17 — ИА Регнум. В Ярославле местные власти предлагают жителям срочно принять решения о замене лифтов за счет средств фонда капитального ремонта. 5 марта в администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов прошло собрание с представителями советов многоквартирных домов по этому вопросу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации районов.

Pixabay.com Лифт

Как сообщало ранее ИА REGNUM, руководство регионального фонда капремонта заявило о намерении потратить около 1 млрд рублей в 2018—2019 годах на замену лифтов в многоквартирных домах. На собрание в районной администрации были приглашены члены советов многоквартирных домов, представители муниципального АО «Ярославльлифт» и департамента городского хозяйства мэрии.

Директор «Ярославльлифта» выступил и рассказал ярославцам, что согласно закону, дома, которые имеют лифты старше 25 лет, должны их заменить. В наших двух районах таких домов 24. Двадцать во Фрунзенском и четыре в Красноперекопском. Если жители хотят заменить лифты, то они должны провести собрание жильцов дома в кратчайшие сроки и дать нам ответ. В департаменте жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области попросили определиться до 1 апреля», — сказал корреспонденту ИА REGNUM первый заместитель главы администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов Сергей Скударь.

Между тем ряд жителей не понимают, почему деньги капремонта нужно тратить на замену лифтов, а не на более насущные нужны — например, ремонт крыши или замену стояков.

Не понимаю, почему мы должны менять лифт в своем доме. У нас он в отличном состоянии. Мы даже комнату для лифтеров сделали на первом этаже. Чуть что — сразу же чинят. Замена лифта обойдется нашему дому в 2 миллиона рублей. Для дома из 90 квартир это очень дорого. И непонятно кто будет платить? Город или мы сами. С этими лифтами — полный туман», — сказал корреспонденту ИА REGNUM помощник старосты одного из многоквартирных домов Фрунзенского района.

В «Ярославльлифте» говорят, что в случае отказа собственников согласовывать замену лифтов по программе капитального ремонта, его могут отключить. Это произойдет в том случае, если лифт не подлежит ремонту. Сейчас содержание и обслуживание лифтов горожане оплачивают напрямую «Ярославльлифту».

Если жители дома откажутся менять лифт старше 25 лет, то его ждет проверка независимых экспертов. Они могут указать на недостатки или запретить использование лифта. Если лифт в нормальном состоянии, то срок его эксплуатации продляют на три года. Если есть недостатки, то они исправляются и срок пользования лифтом продлевают на три года. Каждый год техническое состояние проверяется. Но если лифт не подлежит ремонту, менять мы его не обязаны», — сказал корреспонденту ИА REGNUM начальник производственного отдела АО «Ярославльлифт» Анатолий Тодрик.

Аналогичные собрания пройдут и в других районах Ярославля. Как сообщало ранее ИА REGNUM, ряд экспертов полагает, что необходимости тотальной замены лифтов в Ярославле нет.