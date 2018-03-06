Москва, 6 марта, 2018, 16:13 — ИА Регнум. Согласно данным швейцарских налоговых органов, у кандидата на пост президента РФ Павла Грудинина в Швейцарии открыты 11 счетов, то есть в совокупности с уже известными, их число достигло 13.

(сс) 3dman_eu Золотые слитки

Объем золота на одном из счетов директора «Совхоза им. Ленина» равен 174,526 тройским унциям — это почти пять с половиной килограммов драгоценного металла.

Рыночная стоимость такого объема составляет около 230 тысяч долларов.

Выписку по счету Павла Грудинина в швейцарском банке опубликовали издание «Лайф».

"Павел Грудинин оказался не готов к избирательной кампании. Не готов внутренне, как личность, и не готов технологически. Человек должен был понимать, что теперь вся его жизнь будет просмотрена как под микроскопом, что он оказался в аквариуме, за которым наблюдают все, — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог, президент консалтингового агентства «Bakster-group» Дмитрий Гусев, — Если у тебя есть счета, то надо быть готовым к тому, что о них все узнают»

«Технологически, если Павел Грудинин собирался стать президентом, то надо было в соответствии с законом привести в порядок все свои документы. А он не очень серьезно готовился к избирательной кампании», — подчеркнул эксперт.

«И отказ Павла Грудинина от дебатов говорит о том, что он опасается неудобных вопросов. Это тоже говорит о его неготовности идти на выборы», — считает политолог.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала кандидатами в президенты РФ восемь человек:

•Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»);

•Павел Грудинин (КПРФ);

•Владимир Жириновский (ЛДПР);

•Владимир Путин (самовыдвиженец);

•Ксения Собчак («Гражданская инициатива»);

•Максим Сурайкин («Коммунисты России»);

•Борис Титов (Партия Роста);

•Григорий Явлинский («Яблоко»).

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